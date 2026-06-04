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Jarrio celebra su primer año de cesáreas acompañadas: "Se trata de que la experiencia de la madre en quirófano sea menos traumática"
El hospital de Jarrio ha registrado un total de 62 nacimientos en lo que va de año y, el 17%, han sido cesáreas. Desde el pasado julio estas intervenciones, siempre que no sean urgentes, se realizan con la presencia de un acompañante elegido por la parturienta. A punto de cumplirse el primer año de aplicación de este modelo de cesárea humanizada, el balance es muy positivo. De hecho, para mejorarlo lo máximo posible, el centro coañés está ultimando un protocolo. Más información