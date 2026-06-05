Tania Cascudo

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Ana María Pérez, la tercera generación de una saga de ferreteros veigueños, recibe con orgullo el premio al "Comerciante Decano"

Tania Cascudo

La empresaria veigueña Ana María Pérez recibirá este viernes el reconocimiento al "Comerciante Decano", un premio que concede la asociación de comerciantes Ascove con motivo de la Feria de Muestras de Vegadeo. Ella lleva casi tres décadas al frente de Pérez Logares Maquinaria S. L., pero recoge el premio como heredera del conocimiento y el empuje de su padre y su abuelo, cuya trayectoria empresarial se remonta a hace más de un siglo. "Se lo dedico a ellos, no se puede olvidar nunca de donde vienes", señala la veigueña desde el mostrador de este negocio, una referencia en Vegadeo.