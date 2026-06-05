Tania Cascudo

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Barbón y Rueda escenifican su unidad con el izado de la nueva bandera de Ribadeo, "una villa muy gallega, pero muy abierta a los asturianos"

Los presidentes de Asturias y Galicia, Adrián Barbón y Alfonso Rueda, respectivamente, participaron juntos en el acto de izado de la nueva bandera de Ribadeo, una villa, subrayó el segundo, "muy gallega, pero muy abierta a Asturias". Ambos líderes escenificaron su buena sintonía y la necesidad de unirse para que el Noroeste "sea escuchado". En el acto, celebrado a las puertas del Ayuntamiento ribadense, sonaron los himnos asturiano y gallego. Más información