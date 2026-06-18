Ana M. Serrano

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

De las emergencias sanitarias en Madrid a una librería en Luarca: el cambio de vida de Izaskun para volver a estar cerca de los suyos

A Izaskun Burundarén la pandemia le cambió las prioridades. Quiso regresar a Luarca, estar con los suyos y construir una vida más conciliable. Hoy, embarazada y madre, levanta la persiana de Helas con el deseo de cuidar una librería que forma parte, dice, "de la memoria sentimental de la villa". Pero, ¿cómo empezó todo? Hay decisiones que no se toman solo con la cabeza. A veces nacen de un cansancio, de una pérdida, de una necesidad íntima de volver al lugar donde una reconoce su raíz. A esta luarquesa de 40 años, la pandemia le cambió la mirada sobre la vida. Después de 33 años en Madrid, tras trabajar en emergencias en el SUMMA 112 y vivir de cerca todo lo que aquellos meses de coronavirus supusieron, decidió regresar a casa.