Tania Cascudo

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Grandas de Salime tiene nuevo alcalde: Carlos García toma posesión "con humildad" e intención de "honrar la memoria de Eustaquio Revilla"

El ganadero grandalés Carlos García tomó esta tarde el bastón de mando de Grandas de Salime para suceder a su amigo, el exalcalde Eustaquio Revilla, recientemente fallecido. "Asumo este cargo con humildad y con la intención de continuar con los proyectos iniciados, afrontar nuevos retos y honrar la memoria de Eustaquio de la mejor manera posible", señaló García, en una investidura emotiva que comenzó con un minuto de silencio para honrar a quien ocupó la Alcaldía durante los últimos veintidós años.

"Es para mi un honor y una gran responsabilidad recibir el bastón de mando del Ayuntamiento de Grandas. Sin embargo, todos sabemos que este no es el pleno que hubiésemos querido celebrar porque asumo este relevo tras la dolorosa pérdida de nuestro querido alcalde, amigo persona", señaló García, de 56 años, en su breve discurso de investidura. A renglón seguido dejó claro que no pretende sustituir a Eustaquio y, por eso, no sostiene el bastón de mando "desde la celebración, sino desde el deber y el compromiso absoluto". Más información