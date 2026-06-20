Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin
De cocinar en casa a ganar el concurso a la Mejor Parrilla de España en Cangas del Narcea: el malagueño Sergio Redondo conquista Brasas del Narcea

De cocinar en casa a ganar el concurso a la Mejor Parrilla de España en Cangas del Narcea: el malagueño Sergio Redondo conquista Brasas del Narcea

Demelsa Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

De cocinar en casa a ganar el concurso a la Mejor Parrilla de España en Cangas del Narcea: el malagueño Sergio Redondo conquista Brasas del Narcea

Demelsa Álvarez

RRSS WhatsAppCopiar URL

Solo dos años de andadura en una cocina profesional, al frente de su restaurante Rub Smoke House, de Málaga, le han bastado a Sergio Redondo para conquistar al jurado del Festival Brasas del Narcea y alzarse con el título de “Mejor Parrilla de España con ternera asturiana” en Cangas del Narcea. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents