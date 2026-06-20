Demelsa Álvarez

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De cocinar en casa a ganar el concurso a la Mejor Parrilla de España en Cangas del Narcea: el malagueño Sergio Redondo conquista Brasas del Narcea

Solo dos años de andadura en una cocina profesional, al frente de su restaurante Rub Smoke House, de Málaga, le han bastado a Sergio Redondo para conquistar al jurado del Festival Brasas del Narcea y alzarse con el título de “Mejor Parrilla de España con ternera asturiana” en Cangas del Narcea. Más información