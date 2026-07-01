Ana M. Serrano

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El Ministro de Agricultura, Luis Planas, felicita a Asturias por un Pacto Rural "de tremendo interés" y advierte del riesgo de aumentar el alejamiento "entre conservación y rentabilidad económica y rentabilidad social"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, eligió La Caridad para valorar el Pacto Rural de Asturias, un documento "de tremendo interés". Acudió a las jornadas, organizadas por su propio ministerio, que acogía el auditorio de As Quintas, y trataban de desvelar los éxitos y desvelos de las mujeres que se dedican al sector rural. Planas destacó, "primero" la importancia del acto y del papel de las mujeres en el medio rural. "Creo que es muy interesante porque contribuye sin duda a visibilizar el papel activo, activísimo, de la mujer", afirmó para detenerse más tarde en el Pacto por el Medio Rural que la Consejería de Medio Rural presentó este miércoles. Más información