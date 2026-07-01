Ana M. Serrano

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"Mujeres que cultivan futuro" reclaman un medio rural con" más oportunidades, menos burocracia y mayor reconocimiento"

Una pregunta del público resultó ser la idónea para hablar del futuro. De cómo se quiere ver la mujer relacionada con el ámbito rural dentro de unos años y qué tendría que cambiar para que ese porvenir deje de ser una aspiración y empiece a ser una realidad. Ocurrió en el complejo cultural As Quintas, en La Caridad, que acogió este miércoles el acto institucional "Mujeres que cultivan futuro", una cita organizada con motivo del Año Internacional de la Agricultura 2026 y promovida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la colaboración del Principado.

El encuentro sirvió para poner voz a mujeres vinculadas a la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria, la innovación y el emprendimiento rural. La conversación avanzó desde las experiencias personales hasta los grandes retos colectivos: la sostenibilidad, el relevo generacional, la despoblación, la necesidad de formación, la burocracia o la incorporación de nuevas tecnologías al medio rural.