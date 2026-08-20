Demelsa Álvarez

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El Puente Colgante, icono de Cangas del Narcea: “Es una de las estructuras más fotografiadas de esta villa”

El Puente Colgante de Cangas del Narcea construido entre 1970 y 1973 para articular el acceso al entonces recién creado barrio del Fuejo, pronto se convirtió en un icono del concejo. Se trata de una de las infraestructuras de la capital del concejo más fotografiada y una de las primeras paradas de los visitantes tras pasar por la oficina de turismo, situada en el Palacio de Omaña, a pocos metros de la singular pasarela peatonal. Más información