A.D.

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Trasladan al HUCA a una menor de edad que sufrió una caída mientras andaba en bicicleta por el espigón de la playa Segunda de Luarca

Una joven de 16 años sufrió una aparatosa caída este miércoles mientras transitaba en bicicleta por el espigón de la playa Segunda de Luarca. La mujer resultó herida y fue trasladada a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La joven estaba consciente en el momento del traslado, si bien no se conoce todavía el alcance de las lesiones. Más información