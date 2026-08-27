A.D.

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Detectado en Tineo el primer foco de lengua azul de este año en Asturias: hay dos animales afectados

Tras el brote de tuberculosis sufrido en 2025 por la cabaña ganadera de Tineo, ahora surge un segundo problema al confirmarse un foco de lengua azul en una explotación bovina del concejo. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria confirma que afecta a dos animales y que es el primero registrado en Asturias en lo que va de año.

La presencia del virus del serotipo 3 "ha sido ratificada por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, centro nacional de referencia para la lengua azul, tras los análisis realizados a las muestras remitidas por el Laboratorio de Sanidad Animal del Principado". Medio rural explica que ya se habían adoptado las "medidas preventivas necesarias para controlar su evolución y limitar la circulación del virus". Más información