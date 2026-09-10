Ana M. Serrano

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José Antonio Beltrán Iglesias, "Chiruca", recibe el homenaje de las fiestas de Puerto de Vega tras toda una vida dedicada a la pesca: "Empecé con diez años en la mar. Me dio alegrías y tristezas"

Ana M. Serrano

"Es un logro llegar hasta aquí. Empecé con diez años en la mar". José Antonio Beltrán Iglesias, 'Chiruca', resumía así, con pocas palabras y muchos recuerdos detrás, lo que significaba para él convertirse este año en protagonista de uno de los actos más entrañables de las fiestas de Puerto de Vega, el homenaje que rinde la comisión de festejos a un marinero de toda la vida, dando continuidad a una tradición en la que uno entrega el testigo a otro y la memoria de la mar va pasando de generación en generación..