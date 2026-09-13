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El teatro encuentra en Luarca un refugio para desconectar de la rutina, compartir emociones y acercar la cultura a todos los públicos

El teatro encuentra en Luarca un refugio para desconectar de la rutina, compartir emociones y acercar la cultura a todos los públicos

Ana M. Serrano

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El teatro encuentra en Luarca un refugio para desconectar de la rutina, compartir emociones y acercar la cultura a todos los públicos

Ana M. Serrano

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Durante unas horas, los problemas pueden quedarse fuera del escenario. Se puede reír, llorar, emocionarse o regresar a casa con una idea distinta dando vueltas en la cabeza. Ese pequeño paréntesis frente a la rutina es también una forma de bienestar y es uno de los valores que estos días reivindica la Muestra de Teatro de Luarca o Valdés, organizada por Teatro El Hórreo de Luarca. Una cita que acerca las artes escénicas al concejo y que demuestra que la cultura "no solo entretiene: también reúne, ayuda a desconectar y permite mirar la vida desde otros lugares".

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