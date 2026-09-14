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Ana M. Serrano / Amor Domínguez

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Sin los bueyes, pero de igual manera "espectacular": la trashumancia sigue sumando adeptos en la Casa'l Puerto

Ana M. Serrano / Amor Domínguez

La jornada grande de la Fiesta de la Trashumancia de Casa’l Puerto volvió a reunir este domingo a vecinos, ganaderos y visitantes en torno a una tradición que continúa ganando público. Desde primera hora, el entorno se fue llenando de familias que buscaban un buen lugar, "mejor a la sombra", desde el que contemplar el desfile que recuerda a los vaqueiros y a las tradiciones ganaderas y campesinas, uno de los momentos "más esperados", según se podía escuchar en los corrillos, de una celebración muy consolidada en Tineo.