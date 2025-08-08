El Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (GEDEX), en colaboración con el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil han detonado tres granadas localizadas en el interior de una cueva en la zona de El Mazucu, en el concejo de Llanes.

El Instituto Armado tuvo conocimiento de la existencia de estos explosivos este martes, al recibir una llamada el acuartelamiento de Cangas de Onís, en la que un miembro de un grupo de espeleólogos, que estaban reconociendo una torca ubicada en la zona de El Mazucu, había hallado dos granadas de la Guerra Civil que aún estaban sin detonar.