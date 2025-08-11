Emotivo abrazo, en un mar de lágrimas, de Abel García Cimentada tras bajarse de su piragua como flamante vencedor del Descenso Internacional del Sella, en K-1, fundido en un fortísimo y emotivo abrazo con su madre Amor Cimentada y con su hermana Daniela García Cimentada. Una victoria que causó una enorme alegría no sólo en La Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella -la histórica entidad deportiva a la que pertenece-, sino también en el concejo de Cangas de Onís y también en el de Amieva, pues, desde hace algún tiempo presta servicios en la Central Hidroeléctrica de Campurriondi, la misma que suelta agua en la víspera del Descenso Internacional y así mejorar el nivel del Sella.

Sus primeras paladas en el mundillo del piragüismo las dio en el Club Piraguas Sirio de Cangas de Onís y el Ayuntamiento cangués, presidido por el popular José Manuel González Castro, ya tiene en mente los preparativos con vistas a la colocación de la correspondiente placa con el nombre de Abel García Cimentada en la calle dedicada a los Cangueses Campeones del Sella, en los aledaños del famoso puente "romano", a la vera del mítico río. Eso sí, de momento todavía no se conoce la fecha en la que se celebrará ese acto de reconocimiento público y el asentamiento de la susodicha placa que pasará a la historia del deporte local.