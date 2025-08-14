En torno a las 22:00 horas del dia 12 de agosto, COS de Asturias tiene conocimiento de un montañero en estado de agotamiento en la base de Torre Cerredo. Se trata de un hombre de 74 años vecino de Madrid, el cual va a realizar un Vivac en dicho lugar ya que se encuentra cansado despues de la actividad que ha realizado.

Efectivos del GREIM comienzan con las gestiones a partir de primera hora del día 13 dando todas ellas resultado negativo, por lo que se desplazan hasta la zona de Collado Pandébano para intentar localizar el vehículo del montañero y recabar la máxima información posible.

Ante la falta de alguna señal por parte del montañero a las 11,00 horas se activa la UHEL de Asturias. Los especialistas del GREIM las 11.30 horas son recogidos en Pandébano y los deposita en la Vega de Urriellu dado que el fuerte viento reinante en la zona imposibilita la búsqueda aérea.

Iniciado el recorrido a pie en sentido inverso al del montañero hasta Torre Cerredo, consiguen localizarlo a las 12:30 horas, facilitándole comida y bebida para posteriormente trasladarlo a pie hasta el Refugio del Urriellu donde de llega en torno a las 13 45 horas. Tras recoger varias pertenencias, tanto los especialistas como el montañero son recogidos por el helicoptero de la Guardia Civil y trasladados hasta Pandébano, donde un taxi espera al montañero para trasladarlo a localidad de Sotres. El montañero no presenta lesiones físicas, tan solo signos de agotamiento y deshidratación.