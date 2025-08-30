"Me encanta Asturias, es una tierra única", asegura la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este sábado se dio un auténtico baño de masas en Ribadesella, donde se encontró con decenas de fans y con una "hater". Alabó a los asturianos, que son "muy amables", y la gastronomía regional, que califica de "fantástica".

Después de pasar la noche del viernes en el hotel La Palma, en Llanes, tras participar en el acto de entrega del premio "Tomás Antuña" al centro Don Orione, la líder del PP madrileño partió a primera hora de la mañana para Ribadesella. En el hotel Villa Rosario, grabó un podcast junto al presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo. Y, tras recibir varios regalos del alcalde local, Paulo García, y del establecimiento hotelero, recorrió parte del paseo de Santa Marina, hasta el puerto deportivo.