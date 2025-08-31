Un hombre de 82 años que había desaparecido en Alevia (Peñamellera Baja) fue encontrado varias horas después gracias a la labor del dispositivo de búsqueda que se puso en marcha.

El varón fue localizado a las 14.22 horas. Fueron un padre y su hijo (formaban parte de uno de los seis grupos de búsqueda creados e integrados por bomberos, vecinos, voluntarios y Guardia Civil) quienes dieron con él y los Bomberos del SEPA, con base en Llanes, quienes llegaron y alertaron sobre la localización del mismo. El hombre se encontraba en una zona de difícil acceso, ya que predominaba la maleza y el matorral. Fue precisamente esta frondosidad lo que llevó a optar por el Grupo de Rescate, a bordo del helicóptero medicalizado, para efectuar el rescate haciendo uso de la grúa de la aeronave. Una vez atendido por el médico-rescatador, el varón fue evacuado al Hospital Comarcal de Arriondas.

En el dispositivo coordinado por el Jefe de Zona Oriental de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han participado efectivos de Bomberos del SEPA con base en Llanes, y el Grupo de Rescate, además de la unidad canina, la unidad de drones, voluntarios de la Agrupación Municipal de Protección Civil de Llanes y la Erie Psicosocial de Cruz Roja, además de la Guardia Civil y vecinos de la localidad.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso de los familiares del desaparecido a las 11:09 horas de hoy. Éstos explicaron que el varón había salido por el pueblo y no había regresado a su vivienda.

En la localidad se instaló el Puesto de Mando Avanzado, al frente del cual está el Jefe de Zona del Oriente de Bomberos de Asturias, desde el que se coordinaron las tareas de búsqueda.

El medio aéreo sobrevoló la zona más alta de la localidad para comprobar si el afectado se encontraba por allí. Los equipos terrestres realizaron batidas desde el pueblo hacia los distintos puntos a los que el afectado suele acudir.