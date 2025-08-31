El queso de Cabrales no tiene techo. Este domingo, batió un nuevo récord mundial, que en unos meses figurará en el Libro Guinness de los Récords, como el queso más caro vendido jamás en una subasta. Será el cuarto récord Guinness consecutivo del queso asturiano más internacional. El restaurante ovetense El Llagar de Colloto pagó 37.000 euros por la pieza ganadora del LIII Certamen de Arenas, elaborada por la quesería de Ángel Díaz Herrero, de Tielve, por las manos expertas de Encarnación Bada.

La puja de Iván Suárez superó en 1.000 euros la del año pasado y supone la sexta vez consecutiva en que El Llagar de Colloto se hace con la preciada pieza, de unos 2,5 kilos, elaborada con leche de vaca, madurada en la cueva de Los Mazos, a 1.500 metros de altitud y con nueve meses de maduración. Echando cuentas, al restaurador ovetense le salió la pieza a 14.800 euros. Un dineral que, según afirmó el triunfador de la subasta, merece la pena por la repercusión que tiene, aunque no compense el gasto económicamente, y, sobre todo, porque "hay un gran porcentaje de pasión", comentó.