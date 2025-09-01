Apenas unas decenas de personas se acercaron este sábado a Poncebos (Cabrales) para caminar por la Ruta del Cares. La senda, una de las más transitadas de España (más de 200.000 visitas al año), solo está abierta desde ayer de forma parcial; en el caso de Asturias, se pueden recorrer los tres kilómetros que separan Poncebos de la zona de Los Collaos, mientras que en la parte leonesa se llega desde la localidad de Caín hasta la pasarela de los Martínez, separadas por unos cuatro kilómetros. Antes estuvo cerrada desde el pasado día 12, por el peligro de desprendimiento de piedras a causa del incendio registrado en esa zona del parque nacional de los Picos de Europa. Había dos guardas en cada punto de retorno.