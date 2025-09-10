Ubicado en un rincón privilegiado del valle del Sueve, entre los imponentes Picos de Europa e integrado en la serenidad de la aldea de Cofiño (Parrres), el Puebloastur Eco Resort Hotel & Spa ha alcanzado un hito en la hotelería asturiana, convirtiéndose en el primer y único establecimiento del norte peninsular en obtener la categoría máxima "Gran Lujo" de 5 estrellas. Este reconocimiento coloca a la región en el mapa del turismo de élite junto a destinos internacionales.

Hasta ahora, Asturias contaba con siete hoteles de cinco estrellas, que en conjunto suman casi un millar de plazas distribuidas en 495 habitaciones. Sin embargo, con su reciente distintivo Puebloastur marca un antes y un después en el sector turístico de la región. Sus 28 habitaciones con capacidad para 56 personas, se convierten así en un nuevo estándar de excelencia.