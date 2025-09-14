Marta Ortega, presidenta no ejecutiva del grupo Inditex e hija del fundador de la empresa, Amancio Ortega; disfrutó este sábado de la gastronomía asturiana en Cangas de Onís. La joven acudió a primera hora de la tarde, junto a un grupo de familiares y amistades, al asador-restaurante "El Horru Encantau", ubicado en la Avenida de Castilla o Carretera Cañu, a escasos metros de El Puentón. Los propietarios del establecimiento compartieron la imagen con la hija pequeña de Amancio Ortega que posó relajada tras un fin de semana recorriendo la zona oriental de Asturias. Ataviada con un chándal negro, una camiseta rosa y unas deportivas la empresaria apostó por la comodidad pero sin perder el glamour. Famosa por su capacidad de mezclar lujo y "low cost", la pieza clave de su estilismo fueron unas llamativas zapatillas que están llamadas a convertirse en el objeto más deseado de los amantes de la moda este otoño. Se trata de las Air Max 95 de Nike, un clásico que se reinventa para volver con fuerza con colores clásicos perfectos para combinar con cualquier look.

Ortega se unió a Inditex en 2007 después de graduarse en International Business por la Regent's University London. Comenzó a trabajar con 23 años en una tienda de Zara en el barrio londinense de Chelsea. Desde 2015, forma parte del patronato de la Fundación Amancio Ortega como vocal junto a Pablo Isla Álvarez de Tejera, Roberto Cibeira Moreiras, Antonio Abril Abadín, José Arnau Sierra, Flora Pérez Marcote y el fundador presidente Amancio Ortega.