María González Falcó

Borja González, ganador de "Supervivientes 2025", baraja instalarse en Asturias: "Nos volvemos pensando en venderlo todo y mudarnos allí"

Borja González, flamante ganador de "Supervivientes 2025", ha estado estos días en Asturias junto su mujer, Ana Solma, y su hijo, Luca. Y ha quedado totalmente enamorado de la región. Tanto, que sopesa mudarse al Principado. "Y no es broma", asegura. Así lo ha compartido con sus seguidores en Instagram, en donde ha colgado varias fotografías de su viaje por el Norte (además de en Asturias, estuvo en Cantabria).