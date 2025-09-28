Amor Domínguez

Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario

La deplorable imagen que ofrece desde hace años la finca Les Llanes, a los pies del santuario de Covadonga, tiene los días contados. El Gobierno del Principado ha decidido intervenir de inmediato. Para ello, ha pergeñado un ambicioso plan que, en su primera fase, incluye la construcción de un aparcamiento disuasorio, una senda peatonal de acceso al Real Sitio y una primera intervención en la casona que preside la finca. Traducido: más de un millón de euros solo en esta primera intervención.