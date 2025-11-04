Principado de Asturias

Así ha sido la mejora del refugio Vega de Urriellu, en los Picos de Europa, que ha costado 369.000 euros

El refugio Vega de Urriellu, en el corazón del parque nacional de los Picos de Europa, ha visto mejorados sus equipamientos. La Consejería de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias ha finalizado las obras de mejora renovación integral del sistema de tratamiento de aguas residuales del inmueble. Para ello, se han mejorado los equipamientos y se ha incrementado su eficiencia, al tiempo que se han adaptado a los estándares requeridos para un parque nacional. Más información