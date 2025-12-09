Secciones

Rescatan restos de un gigantesco dinosaurio en Ribadesella: "Es un hallazgo de relevancia mundial"

Los restos óseos de un gigantesco dinosaurio de 20 metros de longitud, que podrían pertenecer a una especie desconocida hasta ahora, han sido trasladados con éxito este viernes desde su enclave original en un acantilado de Ribadesella, hasta el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), en Colunga. La compleja operación, que requirió el uso de un helicóptero militar, ha permitido rescatar una parte fundamental del esqueleto de un saurópodo, en un hallazgo que los investigadores califican "de alcance mundial". Más información

