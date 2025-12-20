Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias

Así se colocó el primero de los cinco tramos de la estructura metálica del nuevo puente Emilio Llamedo sobre el río Sella

Los trabajos avanzan y en próximas semanas irán llegando el resto de tramos para su ensamblaje y posterior colocación. Esta fase de la construcción del nuevo puente se extenderá hasta la primavera. El Principado de Asturias destina una inversión global de 5,2 millones de euros a la ejecución del nuevo puente Emilio Llamedo en la capital parraguesa. Un proyecto que supondrá crear un tablero de 96 metros de longitud sin apoyos intermedios sobre el río aumentando la anchura de la calzada y las aceras y creando un nuevo mirador en voladizo con suelo de vidrio de triple capa.