R. Díaz

El Guirria cumple con la tradición de Año Nuevo en Ponga

Un ejército de aguinalderos, los mayores de 15 años a caballo y los menores en burro, arropan en sus correrías por Beleño (Ponga) a un extraño personaje que se oculta tras un disfraz y un capirote en el Año Nuevo más singular de cuantos se celebran en Asturias. Es el guirria, que se encarna en un vecino del pueblo, que da grandes saltos apoyándose en su vara de avellano y que tiene como misión besar y achuchar a las mujeres y lanzar ceniza a los hombres, mientras sus acompañantes cantan coplas a los vecinos, que a cambio ofrecen comida, bebida y dinero.