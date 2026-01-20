Alfonso Tomás

Asturias es Islandia por unos minutos: una tormenta solar tiñe de rojo, verde y amarillo el cielo de la región con las auroras boreales más impresionantes de los últimos 20 años

"Impresionante, un espectáculo". Así define el fotógrafo maliayés Alfonso Tomás, aficionado a captar con su cámara los bellos paisajes de la región, lo que esta pasada noche se vio en el cielo de Asturias (y de toda España): la aurora boreal más intensa de los últimos veinte años. Durante unos pocos minutos, el Principado fue Islandia, Noruega o Finlandia. Más información