Ya hay ganadores del festival "Oriéntate Llanes", que ha cosechado un éxito rotundo
El Festival de cine y música "Oriéntate Llanes" ha clausurado su quinta edición reafirmando su papel como escaparate imprescindible del talento audiovisual asturiano. Además del éxito artístico, el certamen hace un balance especialmente positivo en términos de participación: las proyecciones han registrado una ocupación superior al 90% del aforo, confirmando el creciente interés del público por las propuestas cinematográficas con sello asturiano y consolidando a Llanes como una sede cultural de referencia. Más información