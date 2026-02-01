El increíble espectáculo de los bufones de Cobijeru: la desconocida joya del litoral oriental de Asturias
Los bufones de Llanes pertenecen al Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias y tres de ellos son Monumento Natural. Uno de ellos es el de Arenillas, que está muy cerca del pueblo Puertas de Vidiago. Otro es el que está al lado de Castro de Santiuste, a escasos kilómetros de Buelna y el tercero el de Llames de Pría, puede que el más famoso. Para ver los bufones hay que tomar ciertas precauciones, ya que pueden ser peligrosos sobre todo si el Cantábrico anda de mal humor. De hecho, la mejor época para apreciar su espectacularidad es el otoño o el invierno, porque son las estaciones en las que suele haber más temporales y los bufones ‘resoplan’ más. Por eso, el chorro de agua sale con mucha fuerza por el tubo y a nadie le gustaría que le diese directamente. La distancia de seguridad es muy importante para no llevarse disgustos que pueden ser muy grandes.