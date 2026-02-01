A.D.

La peculiar manera que utiliza un ayuntamiento asturiano (con una carta en catalán) para exigir inversiones al Gobierno autonómico, del PSOE: "En español no nos atiende"

Vecinos x Llanes (VxLl) ha enviado al presidente del Principado, Adrián Barbón, una carta en catalán, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, en la que reclama "peticions raonables", inversiones en proyectos clave para el concejo que el Ejecutivo autonómico no ha atendido desde hace años. La formación a la que pertenece el alcalde llanisco, Enrique Riestra Rozas, se dirige al jefe del Ejecutivo en catalán "tras los reiterados intentos fallidos de ser atendidos en español". Más información