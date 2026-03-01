Cangas de Onís acoge el funeral de José Luis Somoano, abuelo de Álvaro Queipo y primer alcalde de la democracia de Cangas del Narcea

José Luis Somoano Sánchez, "Paxa", abuelo del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y primer alcalde de la democracia en Cangas del Narcea, falleció este viernes, en el Hospital del Oriente de Asturias, en Arriondas, a los 90 años de edad. Residía en Cangas de Onís, estaba considerado uno de los mejores pescadores de Asturias y era uno de los más conocidos y queridos ribereños del Sella.