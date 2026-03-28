R. Díaz

El carnaval en Asturias llega hasta la víspera de Ramos: así fue el multitudinario desfile de Antroxu de Posada de Llanes en plena Semana Santa

La clave reside en que las celebraciones se escalonan para evitar coincidencias… cuando es posible. "No competimos entre nosotros; nos complementamos. Cada pueblo elige su fecha, organiza su desfile y premia a sus participantes. El resultado es que quien quiere disfrutar del Antroxu tiene opciones desde enero hasta marzo", señala un portavoz de uno de los colectivos organizadores. Este modelo permite que grupos de amigos, asociaciones, clubes y familias puedan participar en múltiples celebraciones.