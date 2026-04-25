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Ni Menorca ni Ibiza: la revista National Geographic corona a un concejo asturiano como el mejor destino de playa de España

Casi como si intentaran esconderse entre acantilados y praderas, Asturias guarda auténticas joyas de arena bañadas por el mar Cantábrico. Y las mejores playas están en Llanes, un pequeño municipio de solo 13.000 habitantes. Los lectores de Viajes National Geographic lo han tenido claro y han concedido a esta localidad el premio al mejor destino de playa de España. Lo han hecho por la singularidad y calidad de los más de 30 arenales que tiene el concejo asturiano. No es solo un lugar donde tomar el sol y bañarse, en estas playas se aprovecha hasta el último rincón.