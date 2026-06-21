Guardia Civil

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Rescatado tras cuatro horas de búsqueda entre la niebla un montañero de 70 años extraviado en el Pico Monfrechu, en Ribadesella

La densa niebla que envolvía el Pico Monfrechu, la cumbre más elevada del concejo de Ribadesella, impidió este sábado la actuación del helicóptero medicalizado en el rescate de un senderista de 70 años que se había extraviado durante la ruta de ascenso. Fueron al final cuatro las horas de búsqueda del operativo de rescate, que movilizó a efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil y a bomberos de Cangas de Onís, hasta que por fin lograron localizar al excursionista, vecino de Baracaldo (Vizcaya), en una zona con abundante vegetación y peligrosos cortados.