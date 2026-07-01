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Las monjas de Belorado, que tuvieron restaurante en Arriondas hasta principios de año, rechazan la petición de 12 años de cárcel y denuncian una persecución
Las monjas de Belorado, que tuvieron restaurante en Arriondas hasta principios de año, han expresado su desacuerdo con la petición de doce años de prisión para cada una formulada por la Fiscalía y la acusación particular en el procedimiento judicial que les afecta. En un comunicado difundido este miércoles, la comunidad afirma que afronta el proceso con serenidad y con la convicción de que no ha cometido los hechos que se le imputan. Más información