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Rescatan a dos jóvenes que salieron de ruta por la noche en la zona de El Fitu (Parres) y se desorientaron

Dos varones, de 20 y 22 años, fueron rescatados de madrugada después de desorientarse durante una ruta por la zona de El Fitu, en Parres. Los jóvenes habían salido a hacer una ruta a las 23 horas desde el aparcamiento de El Fitu, donde se encontraba la autocaravana en la que estaban con su madre. La última vez que esta pudo hablar con ellos fue a las 00.30 horas y, al no haber regresado y no tener contacto con ellos, dio aviso a los servicios de emergencia.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 2.42 horas. De inmediato se movilizó al Jefe de Zona del Oriente, a dos efectivos de Bomberos del SEPA del parque de Cangas de Onís, a dos efectivos del Grupo de Rescate por tierra, a la unidad de drones y a la unidad canina. También se informó a la Guardia Civil, que activó al GREIM.