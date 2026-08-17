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Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
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744 denuncias y 8 detenciomes: la Guardia Civil hace balance del dispositivo de seguridad del Aquasella

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744 denuncias y 8 detenciomes: la Guardia Civil hace balance del dispositivo de seguridad del Aquasella

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Nuevamente y como viene ocurriendo en los últimos años la Guardia Civil estableció un dispositivo de seguridad en torno al festival de música electrónica que se celebra anualmente en El Merediz (Cangas de Onís). Este evento que se desarrolló entre los días 13 y 16 de agosto. Tuvo una asistencia de en torno a 70.000 personas durante los cuatro días de duración.

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