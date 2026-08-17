Así fue el complicado rescate de un montañero de 62 años que cayó cuando hacía una ruta en Cabrales
El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), ha trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, a un montañero, de 62 años, herido en la canal de Jidiellu, a 1.600 metros de altitud, en Cabrales.
Según datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el herido presentaba, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, traumatismo en miembro superior. Fue atendido en el lugar del accidente por la médica-rescatadora del equipo de bomberos y trasladado a la aeronave mediante una operación de grúa.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 08.48 horas de esta mañana. En la llamada indicaban que se habían encontrado con un montañero que había sufrido una caída y estaba herido en el hombro. El hombre, de habla inglesa, respiraba con dificultad.
La Sala 112 del SEPA activó al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado y pasó el aviso al SAMU. A las 10.49 horas el equipo informa que van a proceder a izar al herido a la aeronave mediante una operación de grúa junto a la médica-rescatadora. Trasladarán al afectado al HUCA donde llegarán en unos 18 minutos.