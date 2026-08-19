A.D.

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Cristina Pedroche recorre cientos de kilómetros para volver a comer en un restaurante asturiano perdido en el monte: "Tienen el mejor arroz con pitu"

Cristina Pedroche está de vacaciones en el Norte. Tras pasar unos días de playa y buena gastronomía en Cantabria, la presentadora y colaboradora de televisión se encuentra ahora en Galicia. Pero no sin antes volver a visitar su restaurante preferido en Asturias. La mujer del laureado chef Dabiz Muñoz recorrió varios cientos de kilómetros, desviándose de su ruta hacia tierras gallegas, con tal de saborear "el mejor arroz con pitu". El que sirve El Molín de Mingo, situado en Peruyes (Cangas de Onís), un pequeño pueblo perdido en el monte, en pleno parque de los Picos de Europa.