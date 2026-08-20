A.D.

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Doce playas del oriente de Asturias, en riesgo de desaparecer por el cambio climático

Doce playas del oriente de Asturias figuran en la lista de arenales mayor riesgo de retroceso y alta recurrencia de inundaciones por el impacto del cambio climático, y están por ello en riesgo de desaparición en las próximas décadas. Así lo recoge el informe de la ONG Greenpeace, titulado "Destrucción a toda costa 2025: impactos del urbanismo y el cambio climático en el litoral", que alerta de cómo la falta de medidas para mitigar el calentamiento global puede suponer la desaparición de numerosas playas en toda Asturias, ya que es "la provincia española con más riesgo de inundación de su franja costera".