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Buscan a una persona que lanzó gritos de auxilio en una zona de matorral de Loroñe, en Colunga

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda y rastreo para intentar localizar a una persona a la que varias personas escucharon pedir ayuda, en la noche de este jueves, en un bardial, a la entrada del pueblo de Loroñe, en el concejo de Colunga.

Hasta el lugar se ha movilizado un amplio dispositivo, integrado por efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de Villaviciosa y Llanes, Unidad Canina, Unidad de Drones y un jefe de zona al frente del dispositivo. En Loroñe se instalará el camión de Puesto de Mando Avanzado (PMA) del organismo autónomo.