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El Servicio de Emergencias despliega drones con cámaras térmicas para rastrear a la persona desaparecida en Colunga

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El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y la Guardia Civil desplegaron un operativo de búsqueda con unidades de drones equipados con cámaras térmicas, perros de la unidad canina y bomberos en un área de matorral y bardiales junto al río Espasa, en la entrada del pueblo de Loroñe (Colunga), tras recibirse un aviso de auxilio. [1]