A.D.

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El refugio en Asturias de Emilio Aragón: un pueblo del interior de poco más de 400 habitantes y una impresionante finca con vistas a las montañas

Asturias es para Emilio Aragón, actor, humorista, presentador, escritor, productor y un largo etcétera, estar "en casa". El histórico Milikito se refugia siempre que puede en una impresionante finca que la familia de su mujer, Aruca Fernández-Vega Feijóo, perteneciente a la conocida saga de oftalmólogos de Oviedo Fernández-Vega, tiene en Ceceda, en el concejo de Nava. Se trata de un pueblo del interior asturiano de poco más de 400 habitantes, que constituye un auténtico remanso de paz. Más información