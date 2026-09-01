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VIDEO: María Terente Nicieza / FOTO: Luisma Murias

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Así celebró la Cofradía de Pescadores de Llanes la concesión del Pueblo Ejemplar: "Es un orgullo"

"Este premio es para todas las cofradías de pescadores de Asturias que se lo merecen, porque somos un sector con muchas dificultades y que necesita relevo generacional", ha declarado Ángel Batalla, patrón mayor de la Cofradía de Santa Ana, al enterarse de la concesión del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias. La noticia le pilló faenando a diez millas de la costa con su barco "Sandra María". A juicio de Batalla, "sería muy triste que una historia de ocho siglos acabara en quince años".