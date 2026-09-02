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"Éxito total" de las concentraciones de apoyo a Ceuta en Llanes, Ribadesella y Cangas de Onís, según el PP

De "éxito total" han calificado los dirigentes del PP de Llanes, Ribadesella y Cangas de Onís las concentraciones de apoyo a Ceuta celebradas en esas tres localidades este miércoles, que se desarrollaron sin incidentes.

En Llanes, con una gran bandera de Ceuta colocada en el balcón del Ayuntamiento, fueron cerca de mil personas, según el cálculo del vicealcalde, Juan Carlos Armas (PP), las que participaron en la concentración. Se pudieron ver en la plaza del Ayuntamiento muchas banderas de España, algunas de Ceuta, y carteles en las que se leían frases como "Apoyo a Ceuta". "Gobierno dimisión" y "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", fueron algunas de las proclamas coreadas por la mayoría de los presentes, que también dirigieron insultos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.