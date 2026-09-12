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Accidente en los Picos de Europa: trasladado herido al hospital un montañero de 29 años al sufrir una caída en la cresta entre Cabrones y Torrecerredo

Un joven montañero de 29 años resultó herido al sufrir una caída en la cresta entre Cabrones y Torrecerredo en el parque nacional de los Picos de Europa, en el concejo de Cabrales. El afectado, que resultó herido en un tobillo y presentaba policontusiones en el tronco, fue rescatado por efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), y evacuado al Hospital de Arriondas a un varón.