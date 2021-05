Oviedo, epicentro del arte plástico internacional. El presidente de la Fundación Municipal de Cultura, el concejal José Luis Costillas ha presentado esta mañana, en rueda de prensa, la I Semana Profesional de las Artes “una actividad que llevábamos muchos meses preparando y que, dentro de cuatro días, por fin abrirá sus puertas”.

Del 4 al 14 de junio, esta ciudad, ha asegurado Costillas, “acogerá una actividad inédita, que reunirá, durante diez días, a destacados profesionales de las artes plásticas y del diseño, artistas locales y de fuera, y que va convertir a Oviedo en el punto de encuentro de la excelencia de las artes plásticas, me atrevo a decir, de todo el país, por unos días. Lo que va a suceder en Oviedo a partir del viernes no tiene precedentes en esta ciudad. Conseguir que una capital de una provincia pequeña, como es la nuestra, que no es Madrid, ni Barcelona ni Bilbao, vaya a conseguir acoger en diferentes escenarios a algunos de los ‘pata negra’ de las artes plásticas de España y del mundo es un verdadero hito en la historia de la programación cultural ovetense”.

Este próximo viernes, ha adelantado el edil, “a las 21: 30 de la noche, uno de los maestros del arte sonoro, el precursor de esta disciplina a nivel mundial, Llorenç Barber, va a dar un concierto único en Oviedo, haciendo sonar la campana en funcionamiento más antigua del mundo, la ‘Wamba’ de la Catedral para el público que va a poder seguirlo desde la plaza. Y el sábado vamos a poder escuchar al que está considerado uno de los mejores pintores realistas vivos del mundo, el maestro Antonio López, que no se prodiga en actos de ningún tipo desde hace mucho tiempo, y que a la llamada de Marta Fermín para que viniese a Oviedo a participar en esta Semana del Arte, dijo SÍ. Este sábado en el Filarmónica vamos a poder asistir a la conferencia de una de las leyendas vivas de la pintura realista. Pero es que también estará en Oviedo una de las mejores galerías de artes del mundo, la australiana Retros-pect Galleries, que nos ofrecerá una colección de escultura y pintura de artistas belgas, estadounidenses y mejicanas. Es una de las galerías más importantes de Australia, que aprovecha su paso por España para participar en la Semana, con una trayectoria que les ha llevado a las ferias más importantes del mundo como la ART MIAMI, Shanghai Contemporary Art Fair, Korean International Art Fair o la Art Toronto”.

Varios escenarios

La Semana de las Artes, ha detallado el concejal de Cultura “tendrá varios escenarios singulares, únicos, en estos diez días. Una parte importante de las localizaciones en las que contemplar algunas colecciones que los artistas han creado especialmente para esta actividad se podrán ver aquí, en la Fábrica de la Vega, en cuatro de sus naves más importantes. De hecho, en estos diez días se podrán ver en Oviedo obras y piezas que muchos de los artistas participantes han creado expresamente para homenajear la Fábrica de Armas y la labor que hizo durante tantos años en la ciudad. Concretamente hablamos de piezas de los artistas Carlos Coronas, Lisardo Menéndez Minas, Pablo de Lillo…. Y artistas locales como Breza Cechini, Federico Granell, Faustino Ruiz de la Peña, Fernanda Álvarez, Cecille Brillet, Muel de Dios, Emma Bi o Mentxu Álvarez.

El resto de ubicaciones en las que se desarrollarán las actividades serán el Museo de Bellas Artes, el Museo Arqueológico de Asturias, la plaza de Catedral de Oviedo, el Seminario, las galerías de arte de la ciudad, la Universidad de Oviedo, el Teatro Filarmónica y el Colegio de Abogados”.